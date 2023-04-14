Kuşadası Sahili’nde korkutan görüntü: 24 yelkovan kuşu ölü bulundu

Grup şeklinde ölen bu kuşların da muhtemelen hedef dışı av olarak ağlara yakalanıp boğulduklarını tahmin ediyoruz. Özellikle Dilek Boğazı'nın batısından başlayarak körfezin güney bölgesine kadar olan alanın, böyle nadir kuş türleri, 'tırtak' türü yunuslar ve deniz kaplumbağaları için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.