Kuşadası’nda göçmen teknesi faciası: 7 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki akşam saat 23.00 sıralarında Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi açıklarında hareket halinde bir lastik bot olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik bottaki kaçak göçmenlere 'dur' ihtarında bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerinin ihtarına uymayan lastik bottaki kaçak göçmenler kaçmaya çalıştı. Bu sırada, lastik botta bulunan kaçak göçmenlerden 7'si denize düştü. Botta bulunan 32 kişi karaya çıkartıldırken, Sahil Güvenlik ekipleri denize düşen kayıpları arama çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında önce 3 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, ilerleyen saatlerde 4 göçmenin daha cenazesi bulundu. Yaralı olan 1 kaçak göçmen ise hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.