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Giriş Tarihi: 13.4.2023 09:49 Son Güncelleme: 13.4.2023 10:00

Kuşadası’nda kol, bacak ve başları olmayan iki ceset bulundu

Aydın Kuşadası’nda deniz kenarına 2 göçmen cesedi vurdu. Kol, bacak ve başları olmayan cesetler kimlik tespiti için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kuşadası’nda kol, bacak ve başları olmayan iki ceset bulundu

Kuşadası Milli Park Sazlık Koyu mevkisinde dün akşam 17.00 sıralarında kıyıda 2 erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kol, bacak ve başları olmayan cesetler, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Cesetlerin, 14 Şubat'ta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırlarındaki Dipburun açıklarında 2 lastik bottan birinin batması sonucu 38 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 4 göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili olabileceği araştırılıyor.

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Kuşadası’nda kol, bacak ve başları olmayan iki ceset bulundu
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