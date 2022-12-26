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Giriş Tarihi: 26.12.2022 14:11

Kuşadası'nda sahte içkiden ölüm şüphesi: Alkol kokan boş bidonlar bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Durmuş Ali Işıldak, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Işıldak'ın kesin ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.

DHA
Kuşadası’nda sahte içkiden ölüm şüphesi: Alkol kokan boş bidonlar bulundu

Olay, dün gece Davutlar Mahallesi Altun Sokak'ta meydana geldi. Emekli olduğu öğrenilen Durmuş Ali Işıldak'dan haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kesici-delici alet yaralanması izi bulunmayan Işıldak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin evde yaptığı incelemede, alkol kokan boş bidonların bulunduğu belirtildi.
Işıldak'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Işıldak'ın kesin ölüm nedeninin, otopsiyle belli olacağı belirtildi.

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Kuşadası'nda sahte içkiden ölüm şüphesi: Alkol kokan boş bidonlar bulundu
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