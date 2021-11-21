Kuşadası’nda şüpheli çanta paniğe yol açtı

Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından olay yerine gelen özel kıyafetli bomba uzman ekipleri tarafından çantanın olduğu yere fünye yerleştirildi. Tüm hazırlıkların ardından kontrollü bir şekilde patlatılan çantada ise fotoğraf ve ofis malzemeleri çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından sokak yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.