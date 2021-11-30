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Giriş Tarihi: 1.12.2021

Kuşçular taklaya geldi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kuşçular taklaya geldi
İstanbul'da Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği polisleri, Esenler'de Kuşçular Derneği ismi altında açılan bir dernekte yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti. Fiziki olarak takibe alınan adrese baskın yapıldı. Adreste para karşılığında taklacı güvercin hediyeli tombala oynatıldığı ve 'çinko' başına kuş hediye edildiği tespit edildi. Kutular ve tel kafeslerde tutulan 40 kuşa el konuldu. Kuşlar muhafaza altına alındı. 37 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında bin 336'şar lira olmak üzere toplam 49 bin 432 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan dernek yetkilisi hakkında ise "Yasa Dışı Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Söz konusu dernekte para karşılığında "Kuşlu Tombala" oynatılması ve düzenlenen operasyon polis kameralarına yansıdı.

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Kuşçular taklaya geldi
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