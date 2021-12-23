Kuştepe’de 49 çift toplu nikahta mutluluğa ortak imza attılar

1 Ekim tarihinde başlayan toplu nikahlarla toplam 49 çifte resmi nikah yapıldı. Tüm masraf ve hediyeleri İstanbul Valiliği ve Şişli Kaymakamlığı karşıladı. Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın şahitliği ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'de Maçka evlendirme Dairesini tahsis ederek nikahsız yaşayan çiftlerin kayıt altına alınmasını sağladı.



49 çift arasında en fazla hayacanı 5 çocuk ve 13 torun sahibi Ayhan Çavdar oğlu ile aynı gün nikah mamasına oturarak yaşadı. Babası ile aynı gün nikahlanan iki çocuk babası Nazmi xçavdar, "Eh artık babamla aynı gün evlilik yıldönümümüzü kutlarız" diyerek espiri yaptı.

Kuştepe Mahalle Mutarı Eyüp Demirkıranlar , "Cumhurbaşkanlığının Roman stratejik eylem planı İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya ele alarak Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ile çiftlerin mutluluğuna vesile oldular. Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın şahitliği ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'de Maçka evlendirme Dairesini tahsis ederek nikahsız yaşayan çiftlerin kayıt altına alınmasını sağladı. Romanlardan sorumlu İstanbul valiliğine bağlı Şişli koordinatörü Barış Çayırcı da çiftlerin organizasyonunda yardımcı olarak mutluluğa ortak oldular. Nikahı kıyan Şişli edindirme müdiresi Meliha Gündüz ile uzun yıllar resmi nikahları olmayan çiftlerimizin mutluluğunu kayıt altına aldı. Çiftlerimiz arasında yeni doğum yapmış bir anne ve baba ile yeğeni ile aynı anda nikah mamasına oturan Murat Yorgun ile Mustafa Yorgun ile 5 çocuğu 13 torunu olan Ayhan çavdar-60 -Sabire çavdar- çıtı oğulları Nazmi38 -Sevcan Çavdar çifti anı anda nikahlandı" dedi.