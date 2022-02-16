Kuşun yumurtası sezaryenle alındı

ZONGULDAK'TA, muhabbet kuşunun rahmine sıkışan yumurta, sezaryenle alındı. 1 yaşındaki Turna isimli muhabbet kuşunun sahibi, karın içinde kitle olduğu şüphesi ile Veteriner Kliniği'ne başvurdu. Yapılan tetkik ve muayene sonrası "Turna" isimli muhabbet kuşunun rahminde yumurtanın sıkıştığı tespit edildi. Gaza anestezisine alınan kuşun yumurtası, 20 dakikalık operasyonla alındı. Tedavisi tamamlanan 1 yaşındaki "Turna", sahibine teslim edilirken muhabbet kuşu için ilk 24 saatin tehlikeli olduğu belirtildi.