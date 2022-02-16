Haberler Yaşam Haberleri Kuşun yumurtası sezaryenle alındı
Giriş Tarihi: 17.2.2022

Kuşun yumurtası sezaryenle alındı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Kuşun yumurtası sezaryenle alındı
ZONGULDAK'TA, muhabbet kuşunun rahmine sıkışan yumurta, sezaryenle alındı. 1 yaşındaki Turna isimli muhabbet kuşunun sahibi, karın içinde kitle olduğu şüphesi ile Veteriner Kliniği'ne başvurdu. Yapılan tetkik ve muayene sonrası "Turna" isimli muhabbet kuşunun rahminde yumurtanın sıkıştığı tespit edildi. Gaza anestezisine alınan kuşun yumurtası, 20 dakikalık operasyonla alındı. Tedavisi tamamlanan 1 yaşındaki "Turna", sahibine teslim edilirken muhabbet kuşu için ilk 24 saatin tehlikeli olduğu belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya bu Türk gencinin peşinde: En iyi üniversiteler sıraya girdi
16 yaşındaki Sıla Şentürk eski nişanlısı tarafından katledilmişti! Korkunç cinayetin detaylarına SABAH ulaştı
SON DAKİKA: Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, korkunç bir cinayete kurban gitti! Yürek yakan detay ortaya çıktı
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Memura 3600 ek göstergede son durum: İşte meslek meslek 3600 ek gösterge taslağı...
Son dakika 3600 ek gösterge mesajı! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: Adil bir düzenleme yapacağız...
Binali Yıldırım'dan elektrikte düzenleme açıklaması: 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak!
Kanada'da protestocuların banka hesapları dondurulacak
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Yurtlarda beslenme yardımı 750 TL'ye çıktı!
Doktorun mesajı Ayşecan Tatari'yi şoke etti! Küçük kızının hasta gizliliği ihlal edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuşun yumurtası sezaryenle alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA