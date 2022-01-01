İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu! "Kusursuz cinayet vardır" diyerek suç örgütlerini kandırmışlar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı bir şekilde imal ettikleri ruhsatsız silahları suç örgütlerine ve çetelere satarak yasa dışı yollardan piyasaya süren bir çeteye operasyon düzenledi. Bayrampaşa ve Ümraniye'de ruhsatsız silahların sevkiyatının yapıldığı iki farklı araca operasyon yapıldı. Z.A., E.D. ve S.D. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Araçlarda ve bir adreste yapılan aramalarda 2'si kuru sıkı olmak üzere 80 ruhsatsız tabanca, 93 şarjör, 15 mermi, 3 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, yasa dışı silah imalatında kullanılan 3 makine ve yasa dışı silah imalatında kullanılan çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.