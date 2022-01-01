İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu! "Kusursuz cinayet vardır" diyerek suç örgütlerini kandırmışlar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı bir şekilde imal ettikleri ruhsatsız silahları suç örgütlerine ve çetelere satarak yasa dışı yollardan piyasaya süren bir çeteye operasyon düzenledi. Bayrampaşa ve Ümraniye'de ruhsatsız silahların sevkiyatının yapıldığı iki farklı araca operasyon yapıldı. Z.A., E.D. ve S.D. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Araçlarda ve bir adreste yapılan aramalarda 2'si kuru sıkı olmak üzere 80 ruhsatsız tabanca, 93 şarjör, 15 mermi, 3 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, yasa dışı silah imalatında kullanılan 3 makine ve yasa dışı silah imalatında kullanılan çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.
ÇETENİN ÜYESİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda ayrıca yasa dışı silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 88 bin 610 lira, bin 200 dolar ve bin 100 euro da bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Çete üyelerinin "Kusursuz cinayet vardır" sloganıyla pazarladıkları ruhsatsız silahlar için "Kullanıldıktan sonra balistik inceleme yapılamıyor. Polise yakalanma ihtimali yok" yalanıyla silahları çetelerin ve suç örgütlerinin üyelerine sattıkları iddia edildi. Operasyonda ele geçirilen ruhsatsız silahlar, silah parçaları ve diğer suç unsurları detaylı incelemeye alındı.