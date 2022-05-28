Haberler Yaşam Haberleri Kusursuz kulak Bager artık kendi bestelerini yapıyor
Giriş Tarihi: 29.5.2022

Kusursuz kulak Bager artık kendi bestelerini yapıyor

Kusursuz kulak Bager artık kendi bestelerini yapıyor
MUŞ'ta, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip doğuştan görme engelli 10 yaşındaki Bager Çalışcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği akustik piyano ile kendi bestelerini çalmanın mutluluğunu yaşıyor. Ludwig van Beethoven, İdil Biret ve Fazıl Say gibi ünlü sanatçıların eserlerini çalan absolut (kusursuz) kulağa sahip Çalışcı, şimdi de kendine ait besteler yapıyor. Haftada bir gün Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan Çalışcı, konservatuvarda eğitim alarak hayatını adadığı piyanoda kendini geliştirmek istiyor. Çalışcı, "Cumhurbaşkanımızın gönderdiği piyano sayesinde daha çok ilerledim. Melodileri bana zevk veriyor. Bestelerimi ve çalışmalarımı burada yapıyorum. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar 3-4 beste yaptım. Türk müziğinden daha çok Batı müziğiyle ilgileniyorum. Hafızamda 300 parça kayıtlı. Piyano ile mutlu oluyorum. Müzik hayatımın en önemli parçalarından biri" dedi. Baba Mehmet Çalışcı ise oğlunun eğitimi ve kendini geliştirmesi konusunda yetkililerden önayak olmalarını istedi. Sabri YILDIRIM/SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

SİGARA ZAMMI geldi mi? ÖTV sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marka marka güncel sigara fiyatı listesi
Son Dakika: Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Enflasyon farkı için geri sayım: Merkez Bankası TÜFE enflasyon beklentisi netleşti: Mayıs 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Temmuz SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı hesap tablosu
Asgari ücret ek zam son dakika: 2022 Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman gelecek? Temmuz zammı netleşiyor!
İBB tepkilere rağmen iptal etmemişti… CHP-HDP el ele, Aynur Doğan konserinde!
Van gezisinde "Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz" diyen HDP’liye Mansur Yavaş’tan destek: İnşallah
FETÖ’cü Enes Kanter, alçaklıkta sınır tanımadı! Sosyal medyadan tepki yağıyor: Vatan haini...
Özel hastaneler için yeni karar! SGK açıkladı: Tüm branşlarda eşit hizmet...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'i karıştıracak transfer hamlesi! Son şampiyon Trabzonspor'dan Beşiktaş'a gidiyor...
Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest kalsın istiyorsanız bize katılacaksınız!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kusursuz kulak Bager artık kendi bestelerini yapıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA