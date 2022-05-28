Kusursuz kulak Bager artık kendi bestelerini yapıyor

MUŞ'ta, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip doğuştan görme engelli 10 yaşındaki Bager Çalışcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği akustik piyano ile kendi bestelerini çalmanın mutluluğunu yaşıyor. Ludwig van Beethoven, İdil Biret ve Fazıl Say gibi ünlü sanatçıların eserlerini çalan absolut (kusursuz) kulağa sahip Çalışcı, şimdi de kendine ait besteler yapıyor. Haftada bir gün Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan Çalışcı, konservatuvarda eğitim alarak hayatını adadığı piyanoda kendini geliştirmek istiyor. Çalışcı, "Cumhurbaşkanımızın gönderdiği piyano sayesinde daha çok ilerledim. Melodileri bana zevk veriyor. Bestelerimi ve çalışmalarımı burada yapıyorum. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar 3-4 beste yaptım. Türk müziğinden daha çok Batı müziğiyle ilgileniyorum. Hafızamda 300 parça kayıtlı. Piyano ile mutlu oluyorum. Müzik hayatımın en önemli parçalarından biri" dedi. Baba Mehmet Çalışcı ise oğlunun eğitimi ve kendini geliştirmesi konusunda yetkililerden önayak olmalarını istedi.