"Kusursuz Kulak" Bager SABAH'a konuştu! ‘Artık yalnız olmadığımı hissediyorum’





Bager, görmeden piyano çaldı. Bunu aldığı kurslarla geliştirdi. Ama daha çok desteğe ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızın araması ve Ankara'ya daveti bizi çok mutlu etti. Artık geleceğe daha güvenle bakmamızı hissettirdi. Bager, düne kadar bozkırda yalnız bir ağaçtı, ama dünden sonra artık ormanda bir ağaç oldu" diye konuştu.