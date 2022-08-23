Haberler Yaşam Haberleri Kütahya Termik Santral'de iş kazası: 1 ölü, 1 i ağır yaralı
Giriş Tarihi: 23.8.2022 17:09 Son Güncelleme: 23.8.2022 18:01

Kütahya Termik Santral'de iş kazası: 1 ölü, 1 i ağır yaralı

Kütahya’da meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü 1 işçi ağır yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya Termik Santral’de iş kazası: 1 ölü, 1 i ağır yaralı

Kütahya'da Termik Santralde yükleme sırasında üstlerine pompa düşen işçilerden biri hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı.

Sanral yetkililerinden edinilen bilgilere göre; Seyitömer beldesinde faaliyet gösteren termik santralin bakım merkezinde tamiri yapılan sirkülasyon pompası, TIR'a yüklenirken işçilerden Muharrem Altıntaş ve Cihan Kınık'ın üstüne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Pompanın altından çıkarılarak ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Muharrem Altıntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cihan Kınık'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kütahya Termik Santral'de iş kazası: 1 ölü, 1 i ağır yaralı
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