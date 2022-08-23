Kütahya Termik Santral’de iş kazası: 1 ölü, 1 i ağır yaralı

Kütahya'da Termik Santralde yükleme sırasında üstlerine pompa düşen işçilerden biri hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı.

Sanral yetkililerinden edinilen bilgilere göre; Seyitömer beldesinde faaliyet gösteren termik santralin bakım merkezinde tamiri yapılan sirkülasyon pompası, TIR'a yüklenirken işçilerden Muharrem Altıntaş ve Cihan Kınık'ın üstüne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Pompanın altından çıkarılarak ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Muharrem Altıntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cihan Kınık'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.