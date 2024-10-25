Kütahya’da 1 haftadır kayıp olan kadın aranıyor

Gediz ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde, 18 Ekim tarihinde evinden ayrılan Asiye Günay'dan bir daha haber alınamadı. Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer arama- kurtarma ekipleri Günay'ın bulunması için arama çalışmalarına devam ederken, henüz hiçbir iz bulunamadı. Akkaya Mahallesi çevresi başta olmak üzere, Akçaalan- Eskigediz arasındaki yol ile Akyokuş ve Kurt Deresi bölgelerinde hem havadan hem de karadan arama çalışmaları devam ediyor.