Kütahya’da 17 yaşındaki kız apartman dairesinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Zafertepe Mahallesi'nde 17 yaşındaki Oya Şahin'in evde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ve polis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Oya Şahin'in uyuşturucu veya sahte içkiden hayatını kaybetmiş olma ihtimali üzerinde durulduğu ileri öğrenildi. Polis genç kazın ölüm sebebinin belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatırken, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.