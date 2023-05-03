Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’da 2 ayrı trafik kazası:1 ölü,1 yaralı
Giriş Tarihi: 3.5.2023 18:53 Son Güncelleme: 3.5.2023 19:28

Kütahya’da 2 ayrı trafik kazası:1 ölü,1 yaralı

Kütahya'da seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Ömer Erkut Ünel, hayatını kayberken başka bir kazada ise otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da 2 ayrı trafik kazası:1 ölü,1 yaralı

Kütahya'daki ilk kaza Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Erkut Ünel ( 36) evinden işyerine özel aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Bir vatandaşın 112' yi araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünel'in hayatını kaybettiğinin belirledi. Ünel cenazesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AĞACA ÇARPTI

İkinci kaza ise yine seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Akkent Mahallesi Barışpınarı Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı Edinilen bilgiye göre, 43 AK 164 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, ismi belirtilmeyen sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kütahya’da 2 ayrı trafik kazası:1 ölü,1 yaralı
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