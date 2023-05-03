Kütahya’da 2 ayrı trafik kazası:1 ölü,1 yaralı

Kütahya'daki ilk kaza Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Erkut Ünel ( 36) evinden işyerine özel aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Bir vatandaşın 112' yi araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünel'in hayatını kaybettiğinin belirledi. Ünel cenazesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
AĞACA ÇARPTI
İkinci kaza ise yine seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Akkent Mahallesi Barışpınarı Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı Edinilen bilgiye göre, 43 AK 164 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, ismi belirtilmeyen sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.