Kütahya’da acı bekleyiş: 7 yaşındaki otizmli Mehmet orada aranıyor

Yapılan incelemede güvenlik kamerası görüntülerinde Mehmet Derin'in en son Azerbaycan Parkı'nda oynadığını görüldü. AFAD ve jandarma ekiplerince Mehmet Derin'in çocuk parkının yanında bulunan Adranos Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlarla arama çalışması başlatıldı. Dron ile de çayın üzeri ve kıyısı havadan kontrol edildi. Henüz Mehmet Derin'in izine rastlanmazken, arama çalışmaları devam ediyor...