Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Giriş Tarihi: 21.8.2022 14:39

Kütahya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Yürekleri yakan olay Tavşanlı ilçesinde meydana geldi... Kontrolden çıkarak menfeze devrilen otomobilde Ayşe Kahrıman (49) hayatını kaybetti. 3’ü çocuk 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

DHA
Kütahya’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kahreden kaza, Tavşanlı-Harmancık yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. İbrahim Bulduk'un (46) kullandığı 26 GH 237 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze devrildi. Kazada hurdaya dönen araçta Ayşe Kahrıman hayatını kaybederken, sürücü İbrahim Bulduk, eşi Necla Bulduk (42), çocukları Zeynep Ahsen Bulduk (8) ve Muhammed Said Bulduk (5) ile Ayşe Kahrıman'ın kızı Feyzanur Kahrıman (13) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Kahrıman'ın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Mardin'de TIR dehşet saçtı: 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var! Kaza anından korkunç görüntüler...
SON DAKİKA: Gaziantep’te katliam gibi trafik kazası: 15 ölü… Kaza nasıl meydana geldi? Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi
YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile üniversite 2. ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercih tarihleri 2022
EYT son dakika haberleri ile yeni formüller! EYT nedir, ne zaman çıkacak, hangi meslekleri ve kimleri kapsıyor?
Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı? 20 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu, son önlüğü kim kazandı?
SON DAKİKA: Yüzyılın projesinde ucuz konutlar için tarih belli oldu! Başkan Erdoğan detayları duyuracak: TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?
Türkiye'nin yeni operasyonu öncesi YPG/PKK'da büyük panik
Civan Canova hayatını kaybetti! Usta Oyuncu Civan Canova kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Civan Canova'nın rol aldığı diziler ve filmler
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
Kürt çocuklarına dağı reva görenler kendi çocuklarını bakın nasıl yaşatıyor! İşte HDP'li vekilin oğlu Baver Taşçıer'in lüks hayatı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA