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Giriş Tarihi: 5.9.2022 11:57

Kütahya'da feci olay! Vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kütahya'da, fabrikada rulo transfer köprüsü üzerindeki 1,5 tonluk vinç, işçilerin üzerine devrildi. Kazada, Onur Cem Kara (31) hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

DHA
Kütahya’da feci olay! Vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde metal levha üretimi yapan fabrikada, rulo transfer köprüsündeki 1,5 tonluk taşıma vinci, işçiler Mustafa Halil Özbilgiç (23), Mehmet Nuri Orhan (42), Yücel Tezcan (56) ve Onur Cem Kara'nın üzerine devrildi. Mesai arkadaşları, vincin altında kalan işçiler için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, işçilerden Onur Cem Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Vincin altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Halil Özbilgiç'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Onur Cem Kara'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kütahya'da feci olay! Vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti
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