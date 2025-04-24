Kütahya’da fuhuş operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen planlı operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri tespit edilen 1'i kadın, 5'i erkek olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüpheliler tarafından fuhuşa zorlandığı belirlenen, biri Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 14 mağdur kadın kurtarıldı. Ayrıca olayla ilgili olarak 14 mağdur kadının ve 50 tanığın ifadesi alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Ö.A. (36), H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76) ve İ.K. (69) isimli şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Tutuklanan 6 şüpheli, Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.