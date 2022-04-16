Kütahya’da hafif ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı

Kazada sürücü İsmail Doğan ile yanında bulunan Emine Doğan, Filiz Tomata, Mert Tomata, Beren Tomata, Tufenur Tomata ve Enes Tomata yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.