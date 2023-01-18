Kütahya’da ilginç olay: Polisten 15 kilometre kaçan sürücü bakın nasıl yakalandı!

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Sinan K.'nin yapılan testte ise 2,18 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sinan K.'ye 'polisin ihtarına uymama', 'alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullanma' suçlarından 45 bin TL ceza uygulandı. Sağlık kontrolünün ardından Sinan K., ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.