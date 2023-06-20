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Giriş Tarihi: 20.6.2023 00:00 Son Güncelleme: 20.6.2023 00:17

Kütahya’da işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde giden başka bir işçi servis otobüsüne çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı

AA
Kütahya’da işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Tavşanlı-Kütahya karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan Mehmet Çevik yönetimindeki otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde giden Kazım Korkmaz idaresindeki işçi servis otobüsüne çarparak refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüs sürücüsü Mehmet Çevik, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı. Kazada yaralanan Çevik'in de aralarında bulunduğu 11 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer otobüs sürücüsü Kazım Korkmaz ise kazayı yara almadan atlattı.

Hastanedeki yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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Kütahya’da işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı
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