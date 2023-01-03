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Giriş Tarihi: 3.1.2023 15:43 Son Güncelleme: 3.1.2023 16:50

Kütahya’da kadın cinayeti: Çocukları okuldayken eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya'da yaşayan karı koca, evdeki tartışma sonucunda eşi atarfından öldürüldü.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da kadın cinayeti: Çocukları okuldayken eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya'nın Hamidiye Mahallesi Beşikkaya Caddesi'ndeki bir evde tartışma seslerinin ardından burada ikamet eden İsmail Türün'ün (45), elinde bıçakla evden çıkması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, evde ikamet eden Ayşegül Türün'ün (32), çok sayıda bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi. Evin önünde suç aleti bıçakla bekleyen ve karısını öldürdüğünü itiraf eden Türün ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yeri incelemesinin ardından 3 çocuk annesi Ayşegül Türün, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü

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Kütahya’da kadın cinayeti: Çocukları okuldayken eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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