Kütahya’da kahraman anne: Çocuklarını yangından böyle kurtardı!

BALKONA SIĞINDILAR!

Anne Dilek Yavuz'un büyük bir soğukkanlılık ve cesaret örneği göstererek çocuklarını balkona çıkarıp kapıyı kapattığı, böylece dumandan etkilenmedikleri öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, anne ve çocukları güvenli bir şekilde aşağıya indirdi. Anne Dilek Yavuz, evlatlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.