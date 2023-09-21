Kütahya’da kahreden görüntü: 2 ölü 2 yaralı!

Hurdaya dönen otomobildeki İsmail Yılmaz (69) ile Naile Yılmaz (67) hayatını kaybederken, sürücü Kasım Yılmaz ile Yasin Yılmaz (46) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İsmail ve Naile Yılmaz'ın cenazeleri ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.