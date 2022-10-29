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Giriş Tarihi: 29.10.2022 21:53

Kütahya'da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahay'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, şarampole uçan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA
Kütahya’da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında il merkezine bağlı Akçamescit köyü yol ayrımında meydana geldi. Ayhan Erol yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, şarampole uçtu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yol kenarındaki ağaçlara çarparak yan dönen araçtaki Ahmet Memiş ve Ali Faik Demir kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ayhan Erol ile Zafer Tekin ve Bahtiyar Akdağ yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Memiş ve Ali Faik Demir'in cesedi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kütahya'da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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