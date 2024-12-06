Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da köy kahvehanesinde cinayet! Daha önce tartıştığı arkadaşina "gel bir sarılalım" deyip 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 6.12.2024 17:22 Son Güncelleme: 6.12.2024 17:32

Kütahya'da köy kahvehanesinde cinayet! Daha önce tartıştığı arkadaşina "gel bir sarılalım" deyip 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kütahya’nın Emet ilçesi Çerte köyündeki kahvehanede daha önce ufak bir tartışma yasadigi arkadaşina " gel bi sarilalim" diyerek 4 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da köy kahvehanesinde cinayet! Daha önce tartıştığı arkadaşina gel bir sarılalım deyip 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İlçeye bağlı Çerte köyünde köy kahvehanesine gelen A.A. (28) isimli şahıs, sarılır gibi yaptığı Ramazan Tezcan'ı (39) belinden çıkardığı bıçakla 4 yerinden bıçakladı. Olayda ağır yaralanan Tezcan, kaldırıldığı Çavdarhisar Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı A.A. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Köy sakinleri ikilinin arasında herhangi bir husumet bulunmadığını ancak 2 gün önce bir konu üzerine ufak bir tartışma yaşadıklarını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kütahya'da köy kahvehanesinde cinayet! Daha önce tartıştığı arkadaşina "gel bir sarılalım" deyip 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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