Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’da meydana gelen orman yangınında yaralanan Orman İşletme Şefi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.9.2023 14:31 Son Güncelleme: 1.9.2023 14:32

Kütahya’da meydana gelen orman yangınında yaralanan Orman İşletme Şefi hayatını kaybetti

Kütahya’daki orman yangınında yaralanan ve tedavi edilmek üzere Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da meydana gelen orman yangınında yaralanan Orman İşletme Şefi hayatını kaybetti

Kütahya merkeze bağlı Gedikoğluçiftliği köyü Tuzludere mevkiinde dün çıkan orman yangınında yol açma çalışması gerçekleştiren dozer, alevlerin arasında kalarak yandı. Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım ve dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker, içinde bulundukları dozerden atlasalar da alevlerin arasında kalmaktan kurtulamadı. Yanarak yaralanan Yıldırım ve Türker, ilk önce Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından ambulanslar ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı.

Tedavileri devam eden yaralılardan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde Orman İşletme Şefi olarak görev yapan 36 yaşındaki Murat Yıldırım, hayatını kaybetti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntülerini dile getirdi. Genel Müdür Karacabey şunları söyledi: "Dün Kütahya'da çıkan orman yangınında yaralanan arkadaşımız tedavi gördüğü Eskişehir'de şehit oldu. Ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Orman Şehidi Murat Yıldırım'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Murat Yıldırım'ın cenazesi bu gün öğleden önce Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü önündeki veda töreninden sonra Cuma namazı sonrasında toprağa verilecek.

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Kütahya’da meydana gelen orman yangınında yaralanan Orman İşletme Şefi hayatını kaybetti
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