Kütahya’da ölümle ’Engerekli’ dans: Yılanı kuyruğundan tutup sevdiği anları kameraya kaydetti! ’En zehirli yılan cinslerinden’

Sonra fark ettim yaptığım hareketimin tehlike boyutunu. Çünkü elimle yakaladığım engerek yılanı, en zehirli yılan cinslerinden bir tanesiymiş. O hareketi şu an olsa yapmazdım. Çünkü yılan beni dağın başında ısırsa, yanımda kimse de yok. 15-20 dakika içinde ölebilir ya da felç olabilirdim. Ben bir delilik yaptım, kimseye tavsiye etmiyorum" dedi.