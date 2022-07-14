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Giriş Tarihi: 14.7.2022 12:59

Kütahya'da orman yangını

Tavşanlı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

DHA
Kütahya’da orman yangını

Tavşanlı ilçesine 10 kilometre uzaklıkta, Kara köy Martlı mevkisindeki ormanda yangın çıktı. İhbarla 2 arazöz ile harekete geçen Orman işletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 100 metrekarelik alan zarar gördü. Kara Köy muhtarı İsmail Yerlikaya, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangının büyümediğini belirterek, "Bir komşunun haber vermesi ile bakmaya geldik. Yangın başladığı anda köye ait yangın söndürme tankerini getirdim. O sırada orman işletme ekipleri gelmiş, söndürmüşler. Buralara piknik için gelenler oluyor. Bu kişilerin çok dikkat etmeleri gerekir, ateş yakmamaları gerekir" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kütahya'da orman yangını
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