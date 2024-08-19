Kütahya’da otomobilin çarpması sonucu hayatları kaybeden iki kız kardeş toprağa verildi

Önceki gün gece Babaları Mesut Acar'ın fuarda açtığı takı satış reyonundan dönerken, S.S. yönetimindeki otomobil, Kütahya-Eskişehir Karayolu Çiniciler Çarşısı önündeki yaya üst geçidinin altında yolun karşısına geçmeye çalışan Kütahya Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Mine (17) ve kardeşi aynı okulu 10. sınıf öğrencisi Melike Acar'a (15) çarpmış ve iki kız kardeş olay yerinde hayatlarını kaybetmişti.

İki kız kardeşin cenazesi hastane morgundan alınarak Ziya Hisar Camii'ne getirildi. Burada iki kız kardeş için helallik alındı, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Bu sırada Mine ve Melike'nin okul arkadaşları ile Acar ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İki kız kardeşin naaşı cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Mine ve Melike Kütahya Şehir Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Öte yandan otomobilinin arkasında killer (katil) yazan sürücüsü S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜTAHYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN TAZİYE MESAJI

İki kardeş Öğrencinin trafik kazasında hayatlarını kaybetmesinin derin üzüntüsü içinde olduğunu belirten Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit bir taziye mesajı yayımladı. Müdür Başyiğit şu görüşlere yer verdi, "Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerimizden Melike ve Mine Acar'ı elim bir bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Öğrencilerimize Allahtan rahmet kederli ailesine sabırlar ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum"