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Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:50 Son Güncelleme: 23.12.2021 12:21

Kütahya'da sahte içki operasyonu

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da sahte içki operasyonu

Kütahya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içiki operasyonu yapıldığı açıklandı.

Kütahya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda kaçak/sahte içki imal ve satışı yaptığı tespit edilen N. Ş. isimli şahsın Tavşanlıdaki ikametinde Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte adli arama yapıldı. Yapılan arama sonunda;250 ml anason aroması, 500ml'lik pet şişeler içerisinde; 9 adet tamamı dolu şişe içerisinde toplam 4.5 litre kaçak/sahte alkol, 1 adet şişe içerisinde 450 ml kaçak/sahte alkol ve 1 adet şişe içerisinde 100ml kaçak/sahte alkol ele geçirildi."

Şüpheli şahıs N.Ş hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Kütahya'da sahte içki operasyonu
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