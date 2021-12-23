Kütahya’da sahte içki operasyonu

Kütahya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda kaçak/sahte içki imal ve satışı yaptığı tespit edilen N. Ş. isimli şahsın Tavşanlıdaki ikametinde Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte adli arama yapıldı. Yapılan arama sonunda;250 ml anason aroması, 500ml'lik pet şişeler içerisinde; 9 adet tamamı dolu şişe içerisinde toplam 4.5 litre kaçak/sahte alkol, 1 adet şişe içerisinde 450 ml kaçak/sahte alkol ve 1 adet şişe içerisinde 100ml kaçak/sahte alkol ele geçirildi."

Şüpheli şahıs N.Ş hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.