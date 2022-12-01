Kütahya’da sahte içkiden 4 kişi tedavi altına alındı, şüpheli 1 kişi tutuklandı

Kütahya'da son 2 gün içeresinde çeşitli mahallenden 4 kişi zehirlenme şüphesiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenilen 4 kişinin sahte içkiden zehirlendiği tespit edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle çalışma başlattı. Polis ekipleri, sahte içme imal ettiği ve sattığı şüphesiyle M.A. isimli kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

2 KİŞİNİN SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜĞÜ İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Yenidoğan Mahallesi'nde önceki gün evinde ölü olarak bulunan 32 yaşındaki Özgür Ayabakan ve ile 2 gün önce yine Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan 56 yaşındakiMehmet Kara'nın da sahte içkiden öldüğü iddia ediliyor.

2 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmiş olma ihtimali ile Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı açıklandı