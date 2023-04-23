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Giriş Tarihi: 23.4.2023 15:40 Son Güncelleme: 23.4.2023 15:41

Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'nın Vefa Mahallesi'ndeki alkollü işletmelerin çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'nın Vefa Mahallesinde gece 04.30'da meydana gelen olayda aralarında önceden husumet olan F.M., S.K., E.D., B.E., N.K. M.B.K., M.Y. ile A.Ü., B.T., ve M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.Ç., M.B.K., B.T., M.T. ve Ali Ü. çıkan kurşunlardan yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Ü., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polisin 1 ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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