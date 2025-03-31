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Giriş Tarihi: 31.3.2025 11:18 Son Güncelleme: 31.3.2025 11:23

Kütahya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Korkunç olay Kütahya'da meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 23 yaşındaki C.S., 30 yaşındaki U.Ö. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı

DHA
Kütahya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 23 yaşındaki C.S., 30 yaşındaki U.Ö. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan C.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, C.S.'nin hayati tehlikesi devam ettiği belirtilirken olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Şüpheli U.Ö, gözaltına alındı.

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Kütahya'da silahlı kavga: 1 yaralı
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