Kütahya’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya merkeze bağlı Belkavak köyünde meydana gelen kazada, akşam saatlerinde Akçamecit yol ayrımında Ayhan Erol idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza esnasında araçtan yola fırlayan Ahmet Memiş ve Ali Faik Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralan sürücü Ayhan Erol, Zafer Tekin, ve Bahtiyar Akdağ sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kütahya Avcılar Derneği Başkanı Süleyman Yiğit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik kazasında ölen 2 kişi ile yaralan 3 kişinin üyeleri olduğunu belirterek: "Büyük bir üzüntü içindeyiz. Ölen değerli 2 üyemiz Ahmet Memiş, Ali Faik Demir'e Allahtan rahmet kederli aileleri ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı arkadaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum" dedi.

Meydana gelen kazaya ilişkin olarak Jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.