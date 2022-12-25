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Giriş Tarihi: 25.12.2022 22:42

Kütahya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA
Kütahya’daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

M.K. yönetimindeki tır, Emet-Tavşanlı kara yolu Cevizdere Şehitliği yakınlarında, devrildikten sonra sürüklenerek karşı yönden gelen Vedat K'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Vedat K, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tır sürücüsü M.K ile otomobildeki M.K, E.K ve 2 yaşındaki E.K, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kütahya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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