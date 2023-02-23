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Giriş Tarihi: 23.2.2023 12:30 Son Güncelleme: 23.2.2023 12:38

Kütahyalı üreticilerden anlamlı bağış

1 milyon 500 bin TL değerindeki 600 küçük baş, 12 büyükbaş hayvanlar mezbahada kesildikten sonra kavurma yapılarak deprem bölgelerine sevk edilecek.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahyalı üreticilerden anlamlı bağış

Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek için 600 küçükbaş, 12 büyükbaş hayvan bağışında bulundu.

Birlik Başkanı Bahattin Atakan, düzenlenen yardım kampanyasına Kütahyalı üreticilerin 600 küçükbaş ve 12 büyükbaş hayvan bağışı yaptığını ifade etti. Atakan, "Bağışlanan hayvanlar Kütahya Belediyesi mezbahanesinde kesilerek etlerinin Et-Süt Kurumuna teslim edilecek ve burada kavurma et yapılacak. Daha sonra da ihtiyaca göre depremzedelere ulaştırılacak" dedi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahyalı üreticilerin kampanyaya gösterdikleri il sebebiyle teşekkür etti. Yapılan duanın ardından bağışlanan hayvanlar kesildi. Hayvan bağış kampanyasının maddi değerinin 1 milyon 500 bin TL civarında olduğunu belirtildi.

Kampanyanın tamamlanan ilk etabı sebebiyle Kütahya Belediyesi Mezbahasında düzenlenen programa, Kütahya Vali Vekili Mustafa Günay, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ve Ertuğrul Cevahir ile hayvan üreticileri katıldı.

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Kütahyalı üreticilerden anlamlı bağış
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