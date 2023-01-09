Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’nın Emet İlçesinde gizli buzlanma kazası: 1 ölü
Giriş Tarihi: 9.1.2023 13:01 Son Güncelleme: 9.1.2023 13:35

Kütahya’nın Emet İlçesinde gizli buzlanma kazası: 1 ölü

Kütahya'nın Emet ilçesinde seyir halindeki otomobilin gizli buzlanma olan yolda kayarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’nın Emet İlçesinde gizli buzlanma kazası: 1 ölü

Kütahya'nın Tavşanlı istikametinden Emet ilçesine seyir halindeki Yılmaz Köylü idaresindeki otomobil sürücüsünün Köprücek mevkiinde yoldaki gizli buzlanma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz Köylü (56), ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Köylü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Milli Muharip Uçak'tan müjde geldi! Temel Kotil duyurdu: Uçuş tarihi öne çekildi...
19 yıllık firar bankada bitti! 4.5 milyonluk vurgunda yakayı bakın nasıl ele verdi
Bitmiştir bu iş
Ali Koç'tan Galatasaray derbisi sonrası taraftara mesaj: Dünyanın sonu değil
Konut fırsatçısına ceza yolda
TELE 1'de Altılı masa için 'FETÖ destekli Amerikan projesi' ifadesini kullanan İsmail Nacar apar topar yayından alındı
6’lı masanın HDP’li aday taktiği
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Akşener 15 Temmuz’da sepet yapmış
Alnı öpülesi bir yönetim
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya’nın Emet İlçesinde gizli buzlanma kazası: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA