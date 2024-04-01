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Giriş Tarihi: 1.4.2024 12:18 Son Güncelleme: 1.4.2024 12:27

Kutlama yaparken balkon çöktü, CHP’li eski yönetici öldü

Denizli’de CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasındaki kutlama sırasında balkonun çökmesi sonucu yaralanan eski CHP Tavas İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Palaz (60) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Balkonun çökme anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kutlama yaparken balkon çöktü, CHP’li eski yönetici öldü

Denizli'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin Tavas ilçesi adayı Kadir Tatık'ın öne geçmesiyle, dün partinin ilçe başkanlığında kutlama yapıldı.

Bu sırada 2 katlı parti binasının 1'inci katındaki balkon çöktü. Balkonda bulunanlardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan eski CHP Tavas İlçe Yönetim Kurulu üyesi, evli ve 2 çocuk babası, oto tamirci Mehmet Palaz, hayatını kaybetti. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Kutlama yaparken balkon çöktü, CHP’li eski yönetici öldü
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