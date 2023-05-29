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Giriş Tarihi: 30.5.2023

Kutlamada genç kızın kafasını taş atıp yardılar

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kutlamada genç kızın kafasını taş atıp yardılar
İzmır'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak için ailesiyle birlikte dışarı çıkan Şeyma Curman'ın (26) içinde bulunduğu araca Karabağlar ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından taş fırlatıldı. Talihsiz genç kadın başına isabet eden taşla kanlar içinde kaldı. Genç kadının ailesi de büyük bir şok yaşadı. Curman ailesi tarafından araçla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Curman'ın başına dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen genç kız hastane polisine giderek şikâyetçi oldu ve kendisine taş atarak yaralanmasına neden olan kimliği belirsiz şüphelinin yakalanmasını istedi. SABAH'a konuşan Curman, "Aracımıza boş bir araziden taş geldi. Taşı fırlatan 16-17 yaşlarında erkek çocuğuydu. Taş açık olan aracın camından içeri girerek başıma isabet etti. Benim başıma geldikten sonra yanımda oturan annemin üzerine düştü. Kanlar içinde kaldım. Hastanede dikiş atıldı. Üzüldüğüm tek şey, Twitter'da hemcinslerim 'Geçmiş olsun' demek yerine nefret kusuyorlar. 'Daha beter ol' deyip linç ediyorlar. Hemcinslerimin bunu söylemesi beni daha da üzdü. Kadına şiddet olaylarında naralar atan hemcinslerim bana karşı nefret kusuyor. En çok bu beni üzdü" dedi.

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Kutlamada genç kızın kafasını taş atıp yardılar
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