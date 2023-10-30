Kutlamalara giderken fenalaştı: 29 yaşındaki Aykan kurtarılamadı

Kocaeli Gebze İlçesinde ikamet eden 29 yaşındaki Aykan Yolcu, ani ölümü ile herkesi yasa boğdu. Yolcu, Pazar günü bir spor salonuna gidip spor yaptıktan sonra arkadaşları ile buluştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak amacıyla İstanbul'a doğru yola çıktılar. Ancak, araç seyir halindeyken Aykan Yolcu bir anda fenalaştı. Arkadaşları hemen kendisini hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, talihsiz genç kurtarılamadı. Aykan Yolcu'nun cenazesi, öğle namazı sonrası Gebze Mehmet Akif Ersoy Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Gebze Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gencin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.