Kutlu bir hikaye yazmak istiyoruz

İzmir'de Kosova'nın bağımsızlığının 16. yıldönümü Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneğince düzenlenen etkinlikle kutlandı. Dernek Başkanı Uğur Şengöz, Konak'ta bir otelde düzenlenen resepsiyonda, etkinliğe katılan siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlara teşekkür etti.

DOSTLUĞUMUZ UZUN YILLARA DAYANIYOR

Türkiye ile Kosova'nın dostluk ilişkilerini uzun yıllara dayandığını söyleyen Şengöz, "Biz dernekçiliğimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle, onun yurtseverliğiyle, üretkenliğiyle, onun çabalarıyla nasıl yapılması gerekiyorsa o şekilde yapıyoruz. Bizim ruhumuz da Mustafa Kemal'den geliyor. Vatan, bayrak sevdamız Mustafa Kemal Atatürk'ten geliyor. Biz o duygu ve düşüncelerle bu birlikteliği ve kültürü sağlamaya devam ediyoruz." dedi.

İSTİKLAL MÜCADELEMİZ TÜM MAZLUM HALKLARIN AYAĞA KALKMASI İÇİN ÖRNEK TEŞKİL ETMİŞTİR

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da Kosovalıların bağımsızlık sürecine kadar Sırplar tarafından soykırıma uğradıklarını anımsattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık yokluk mücadelesi veren asil Türk milletinin son devleti olduğunu hatırlatan Dağ, "Cumhuriyetimizin banisi (kurucusu) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde yapılan İstiklal mücadelemiz tüm mazlum halkların ayağa kalkması için örnek teşkil etmiştir. Zulümle abat olunmayacağını, Türk yurdunun asla ve asla emperyalizme, işgale geçit vermeyeceğini dosta düşmana göstermiştir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkmak için gece gündüz hiç durmadan çalışıyoruz." diye konuştu.

KUTLU BİR HİKAYE YAZMAK İÇİN YOLA ÇIKTIM

Siyasi hayatı boyunca İzmirlilerin gözü, kulağı olmaya gayret ettiğini dile getiren Dağ, kutlu bir hikaye yazmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yola çıktığını belirtti. Kenttin her sokağını karış karış gezip vatandaşların taleplerini tek tek dinlediğini anlatan Dağ, şunları kaydetti: "Birbirimizi bağrımıza basacağız. Ayrışmayacağız. Kim nereli, kim nereden gelmiş diye bakmayacağız. Bırakın Türk, Kürt, Boşnak, Çerkez diye ayrışmayı, siz, biz bile demeyeceğiz. Hepimiz biriz, hepimiz İzmir'iz. Bu yüzden ne diyoruz. Güçlü, huzurlu ve müreffeh bir İzmir, sadece bizim değil, gelecek nesillerimizin de hakkı. Bu hakkı birlikte savunacak, birlikte inşa edeceğiz. İzmir'imizin aydınlık yarınları için el ele, omuz omuza, yürek yüreğe mücadele edeceğiz. Çünkü İzmir her şeyin en iyisini, İzmirli her şeyin en güzelini hak ediyor. Birlikte yaşamın ve şeffaf yönetimin sesi olacağız. Hesap veren bir yönetim olacağız. Birlikten kuvvet, ayrılıkta gaflet doğar. Bizler birleştirici olacağız. Bu kapı gönüller kapısıdır. Biz bu şehri ayrıştırmadan, birleştirerek yöneteceğiz. Yüksek sesle haykırdığımız ses İzmir'in sesidir. Biz ülkemizden, vatanımızdan, milletimizden, bağımsızlığımızdan ve özgürlüğümüzden tarafız." Diye konuştu. Resepsiyona bazı eski İzmir milletvekilleri ile ilçe belediye başkan adayları katıldı.