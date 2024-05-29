Kutlu Fethin Fatih’i dualarla anıldı

İstanbul'un fethinin 571. yıldönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmed Türbesi'nde ve İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, "İnşallah bu şehri tıpkı Fatih Sultan Mehmed'in bize emanet ettiği gibi bizler de sonsuza kadar yeni nesillere emanet ederiz" dedi.İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Fatih Sultan Mehmed Türbesi'ni ziyaret etti. İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Diyanet Vakfı Yurtları öncülüğünde 28 ildeki 33 camide bir araya gelen öğrenciler de İstanbul'un fethi ve Kudüs için sabah namazında buluştu.Kayseri'de de öğrenciler anlamlı bir etkinliğe imza attı. İstanbul'un fethinin yıldönümü için yaptırılan ve tekerlekli platforma yerleştirilen yaklaşık 6 metre uzunluğundaki gemi halatlarla çekilerek Kartal Şehitliği'ne getirildi.Okçular Vakfı'nın tesislerinde Fetih Kupası'nın finalleri yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunalrı'na katılacak milli sporcuların başarılı olacağına inanıyorum" dedi.