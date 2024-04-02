Kutsal emanetler 100 yıl sonra ziyarete açıldı

İstanbul Üniversitesi çok önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Atatürk'ün talimatıyla 1924 yılında muhafaza edilmek üzere İstanbul Üniversitesi'ne devredilen kutsal emanetler, ramazan ayı münasebetiyle üniversite mensupları için ziyarete açıldı.Üniversitenin Nadir Eserler Kütüphanesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "Kutsal emanetler arasında Allah Resulü'nün Sakal-ı Şerifi'nin yanında Fetih Sancağı var, Kur'an-ı Kerim nüshaları var. Bu binada bulunan eserlerin tamamı el yazma eserler. Geçtiğimiz günler içerisinde pek çok malzemeyi asıl geldiği yer olan Yıldız Sarayı'na naklettik ama hala elimizde çok değerli nüshalar ve kitaplar bulunuyor. Nisan ayının sonlarında uzunca bir süredir restorasyonda olan İstanbul Üniversitesinin 1000 kişi kapasiteli, büyük kütüphanesini de hep birlikte açmış olacağız." dedi.Ziyaret kapsamında Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, Şeyh Hamdullah hattıyla Mushaf-ı Şerif, Hücre-i Saadetin tamiratından kalan parçalar, Ravza-i Mutahhara'nın aydınlatılmasında kullanılan mum, ve Hilye-i Şerifler görülebiliyor. Kutsal emanetler arasında Fetih Sancağı'nın bir yüzünde Kelime-i Tevhid ile Fetih Suresi'nin 1. ayeti bulunuyor. Sancağın diğer yüzünde devlet arması ve dört köşeye yerleştirilmiş ay yıldız bulunuyor.