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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Kutsal emanetler, engelli vatandaşlarla buluşturuldu

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Kutsal emanetler, engelli vatandaşlarla buluşturuldu
Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayına özel etkinlikte Daye Hatun Cami'ne getirilen Hz. Muhammed'in kutsal emanetleri, engelli vatandaşlar ve aileleri ile buluşturuldu.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yaptığı açıklamada "Hz. Muhammed efendimizin sakal-ı şerifini, saç-ı şerifini, kabrindeki toprağı ve Ravza-i mutahharadaki örtüyü burada özellikle engelli kardeşlerimizin ziyaretine açmış olduk. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklere engelli kardeşlerimiz çok fazla katılamıyor. Bugün özel olarak arkadaşlarımız ilgilendi, ziyarette bulundular" diye konuştu.
Engelli oğlu Sinan Bozkurt'la birlikte gelen Makbule Bozkurt, "Oğlum iki tane. Birini evde bıraktım, tekerlekli sandalyede. İki tane engellim var. Oğlumu yürüyebildiği için aldım, geldim. Çok güzel bir şey, ağlıyorum yani. Çok sevindim. Sebep olup getirenler sağ olsun. Duygularımı tutamıyorum" dedi.
Engelli oğlu Murat Arıcıoğlu'yla gelen Aynur Arıcıoğlu ise, "Ne mutlu bize. Böyle bir günde nasip oldu, geldik, gördük. Allah razı olsun. Başkanımızdan da çok memnunuz" ifadesini kullandı.

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Kutsal emanetler, engelli vatandaşlarla buluşturuldu
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