Haberler Yaşam Haberleri Kutsal topraklarda hac hazırlığı
Giriş Tarihi: 22.6.2022

Kutsal topraklarda hac hazırlığı

Kutsal topraklarda hac hazırlığı
SUUDİ Arabistan yönetimi, hac ibadeti için hazırlıklarını sürdürüyor. Suudi Arabistan Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, hac sezonunun başlaması ile her sene olduğu gibi Kâbe örtüsünü 3 metre yukarı kaldırdı. Kâbe bunun yerine dört bir yanı iki metre genişliğinde olan beyaz pamuklu bir kumaşla çevrildi. Her yıl hac döneminin başlamasıyla alınan bu önlem, Kâbe'nin örtüsünün temizliği ve bütünlüğü korumak için yapılıyor. Her yıl değiştirilen örtü, hac farizasının bitimine kadar Kâbe görünecek şekilde aralanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu dünya evine girmeye hazırlanıyor! Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için yeni rakamlar geldi: Zam yüzde 43'ü aşıyor! Merkez Bankası kritik oranı açıkladı: Enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları hesaplandı
Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin sultanları maç takvimi
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını! 2 bakan bölgede incelemelerde bulundu
Taze gelin Seda Sayan aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten'in doğum gününde romantik paylaşım... "Gülüşünü sevdiğim"
Sigara zammı son durum güncel liste! 22 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
CHP'de Genel Başkanlık savaşı! "CHP'de çok büyük çatlaklar var" deyip 5 isim sıraladı
Ünlü şarkıcı Hadise evlendikten sonra tarzını tamamen değiştirdi! İşte Hadise’nin yeni tarzı!
Masterchef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı evlendi! İşte Serhat Doğramacı'nın güzel eşi...
Son dakika: İletişim Başkanlığı'ndan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama: Provokasyona karşı resmi kanalları takip edin
ARKADAŞINA GÖNDER
Kutsal topraklarda hac hazırlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA