Kutsal topraklarda hac hazırlığı

SUUDİ Arabistan yönetimi, hac ibadeti için hazırlıklarını sürdürüyor. Suudi Arabistan Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, hac sezonunun başlaması ile her sene olduğu gibi Kâbe örtüsünü 3 metre yukarı kaldırdı. Kâbe bunun yerine dört bir yanı iki metre genişliğinde olan beyaz pamuklu bir kumaşla çevrildi. Her yıl hac döneminin başlamasıyla alınan bu önlem, Kâbe'nin örtüsünün temizliği ve bütünlüğü korumak için yapılıyor. Her yıl değiştirilen örtü, hac farizasının bitimine kadar Kâbe görünecek şekilde aralanıyor.