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Giriş Tarihi: 3.8.2022 11:34

Kutsal topraklarda hayırlı bir evlat

İslam dininin bütün bir insanlığın üzerine güneş gibi doğduğu kutsal topraklar, birbirinden güzel ‘hac’ yolculuklarına ev sahipliği yapıyor. 15 yıl boyunca hac kurasında sırasını bekleyen annesi adına vekaleten hacca gelen Necmiye Buyruklu, yaşadığı duyguları SABAH’a anlattı: “Hac’da yaptığım her şeyin fotoğrafını ve videosunu anneme yolluyorum. Annem, Kabe’yi gördüğünde ağladı, konuşamadı”

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Kutsal topraklarda hayırlı bir evlat

Kutsal topraklarda hacı olmanın heyecanının yanı sıra, hayatı ve yaşamı anlamlandıran birçok hikâyeyle karşılaşıyoruz. Onlardan biri de emekli öğretmen Necmiye Buyruklu'nun (56) vekâleten yaptığı hac yolculuğunun öyküsü. Anne, tam 15 yıl boyunca hac kurasında isminin çıkmasını bekliyor. O güzel an gelmeyince de kızı Necmiye Buyruklu devreye giriyor ve annesinin yerine hac farizasını yerine getiriyor.

ANNEMİN SELAMINI GETİRDİM

Bursa'da yaşayan Necmiye Buyruklu, hikayesini şöyle anlatıyor: "İki tane oğlum var. 24 yıl boyunca çalıştım sonra emekli oldum. 3.5 yıl önce umreye gelmiştim. Hacca anneme vekaleten geldim. Annem, hac için tam 15 yıl bekledi. Annem, yıllarca özlemini duyduğu topraklara gelememenin hüznünü yaşadı. Keşke kendisi gelebilseydi. Selam yolladı, dua istedi."

HUZURU İLİKLERİME KADAR HİSSETTİM

"Kabe'yi ilk gördüğümde Allah'ın misafiri olduğumuzu düşündüm ve huzuru hissettim. Hz. İbrahim'in oğlu İsmail, eşi Hacer annemiz, Safa ve Merve tepelerinde yaşanmış olan rivayetler geçti bir bir aklımdan. Hacerü'l-esved taşının cennetten gelme bir taş olduğu, peygamberimizin ona dokunması ve günümüze kadar kutsal bir taş olarak kalması gibi birçok rivayet geçti gözümün önünden."

KABE'Yİ GÖRDÜĞÜNDE AĞLADI

Annesiyle kutsal topraklardaki görüşmesinden de bahseden Buyruklu, şunları söylüyor: "Annemle sık sık telefonda görüşüyorum. Ona hacda yaptığım her şeyin fotoğrafını ve videosunu yolluyorum. Kabe'yi gördüğünde ağladı, konuşamadı. Umreye gitmek istiyor, inşallah buraları görmek anneme de nasip olur. Allah, annemin haccını ve tüm hacı kardeşlerimizin haccını kabul etsin."

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Kutsal topraklarda hayırlı bir evlat
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