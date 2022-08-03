Kutsal topraklarda hayırlı bir evlat

HUZURU İLİKLERİME KADAR HİSSETTİM

"Kabe'yi ilk gördüğümde Allah'ın misafiri olduğumuzu düşündüm ve huzuru hissettim. Hz. İbrahim'in oğlu İsmail, eşi Hacer annemiz, Safa ve Merve tepelerinde yaşanmış olan rivayetler geçti bir bir aklımdan. Hacerü'l-esved taşının cennetten gelme bir taş olduğu, peygamberimizin ona dokunması ve günümüze kadar kutsal bir taş olarak kalması gibi birçok rivayet geçti gözümün önünden."

KABE'Yİ GÖRDÜĞÜNDE AĞLADI

Annesiyle kutsal topraklardaki görüşmesinden de bahseden Buyruklu, şunları söylüyor: "Annemle sık sık telefonda görüşüyorum. Ona hacda yaptığım her şeyin fotoğrafını ve videosunu yolluyorum. Kabe'yi gördüğünde ağladı, konuşamadı. Umreye gitmek istiyor, inşallah buraları görmek anneme de nasip olur. Allah, annemin haccını ve tüm hacı kardeşlerimizin haccını kabul etsin."