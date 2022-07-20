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Giriş Tarihi: 20.7.2022 11:10 Son Güncelleme: 20.7.2022 11:18

Kutulu saldırıya ‘silahla yaralama’ davası

Alışveriş merkezine çantasını X-Ray cihazına koymadan girmeye çalışan müşteri, güvenliğin uyarısına aldırış etmeyerek hakaretler yağdırıp görevliye tükürdü ve yetmezmiş gibi elindeki kutuyla saldırdı. Savcılık ise dikkat çeken bir karara imza atarak kutuyu silah saydı, saldırgan müşteri hakkında “silahla yaralama” ve “alenen hakaret” suçlarından 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Kutulu saldırıya ‘silahla yaralama’ davası

İstanbul Üsküdar'da ünlü bir alışveriş merkezinde(AVM) gerçekleşen olayda geçen yıl Ağustos ayında alışveriş merkezine giden Ufuk E. adlı kadın, güvenlik noktasından geçerken elindeki kutuyu X-Ray cihazına koydu ancak çantasını bırakmadı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Ayşe A. kadını uyararak çantasını cihazdan geçirmesi gerektiğini söyledi. Uyarılara kulak asmayan Ufuk E., güvenlik görevlisini önce elindeki kutuyla itekledi, sonra içeri girmeye çalıştı. Görevlinin kendisini engellemeye çalıştığı sırada ise kutuyla kadına saldırdı, yetmezmiş gibi maskesini de açıp tükürdü ve hakaretler yağdırdı. Alışveriş merkezindeki diğer müşterilerin şaşkın bakışların arasında yaşanan olayın ardından soruşturma başlatıldı.

"KUTUYLA İTEKLEDİM, TÜKÜRÜK AĞZIMDAN ÇIKTI"

İfadesinde kontrolden geçerken çantasını X-Ray cihazına koymayı unuttuğunu, içeri geçmek isterken güvenliğin kendisine engel olduğunu belirten şüpheli Ufuk E, "Kendisine gözle kontrol edebileceğini söylediğim ama geçirmedi. Geçmek için kutuyla itekledim. Konuşurken ağzımdan tükürük çıkmış olabilir" dedi.

"KUTUYLA VURDU, PANDEMİDE TÜKÜRDÜ"

Vücudunda tırnak izleri bulunan ve darp raporu alarak şikayetçi olan güvenlik personeli Ayşe A. ise Ufuk E.'ye alışveriş merkezine çantasını X-Ray cihazına bırakarak geçebileceğini söylemesi üzerine olayın başladığını söyledi. Ufuk A.'nın çantasını bırakmayıp gözle kontrol edilmesini istediğini anlatan Ayşe A., "Böyle bir yetkim olmadığını söyledim. Çantasını cihaza koyması gerektiği konusunda uyardım ama kontrolsüz geçiş yapmak istedi. Engellemek için önüne geçtiğimde elindeki kutuyla vurdu. Hakaret edip maskesini de açarak tükürdü. Yapmış olduğu hareketlerden ve pandemi döneminde tükürmesinden şikayetçiyim" dedi.

SAVCIDAN DİKKAT ÇEKİCİ KARAR

Güvenlik görevlisi ve AVM'ye kontrolsüz giriş yapmak isteyen müşteri kavgasında savcılık dikkat çeken bir karara imza attı. Kutuyu 'silah'tan sayan savcılık, güvenlik görevlisine kutuyla vuran müşteri hakkında "silahla yaralama" ve "alenen hakaret" suçlarından 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Kutulu saldırıya ‘silahla yaralama’ davası
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