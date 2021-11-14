Kütüphane de çorbalar rektörden

Bartın Üniversitesi'nin Ağdacı ve Kutlubey yerleşkelerinde bulunan kütüphaneler yurtlara yakın mesafede olması, öğrencilerin sessiz ve nitelikli ortamlarda ders çalışabilmeleri nedeniyle öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor, 7 gün 24 saat açık olan kütüphanelerde Üniversite rektörlüğü tarafından başlatılan uygulama ile gece geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilere ücretsiz çorba ikramında bulunuluyor.



Öğrenci dostu olan bir Üniversite olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun "Güz dönemi ara sınavların öncesinde Ağdacı ve Kutlubey yerleşkelerindeki kütüphanelere binlerce öğrenci giriş yaptı. Sadece 13 Kasım 2021 günü Kutlubey Yerleşkesi Kütüphanesine 5 bin 354 kişi, Ağdacı Kütüphanesine ise 1.116 kişi giriş yaptı. Öğrencilerin sınav döneminde kütüphanelerine giriş sayısı ise günde ortalama 5 bin kişiyi buluyor. Üniversite yönetimi olarak öğrencilere rahat ve nitelikli ortamlar sunmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Onların nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak için tüm akademik ve idari insan kaynağımızla durmadan çalışıyoruz. Kütüphanelerimizi 24 saat açık tutarak, rahat ve nitelikli ortamlarda öğrencilerimizin ders çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Kütüphanelerimizi dolduran öğrencilerimize gayretleri için teşekkür ediyorum. Üniversite yönetimi olarak özelikle gece geç saatlere kadar kütüphanelerde ders çalışan öğrencilerimizin karnı acıkıyor, onlara çorba ikramında bulunarak, hem onların açlığını gidermek hem de bu gayretlerine destek vermek istedik. Bu desteğimiz devam edecek"

"BÖLGENİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ ÖĞRENCİLERİMİZİ HİZMETİNDE"



Kutlubey Yerleşkesi Kütüphanesinin bölgenin en büyük ve nitelikli kütüphanesi olduğunu da kaydeden Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesinde öğrencilerimiz ile birlikte tüm araştırmacılarımızın rahat ve nitelikli ortamlarda çalışmalarını yapmalarına imkân tanıyoruz. Bu kapsamda bölgemizin en büyük kütüphanelerinden biri olan Kutlubey Yerleşkesi Kütüphanemiz de 90 bin basılı kitap ve 8 milyonu aşkın elektronik yayını kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca tek kişilik ya da grup çalışmalarının yapılacağı salonlar ve daha birçok imkânı öğrencilerimizle birlikte tüm bileşenlerimiz den yararlanabiliyor" dedi.